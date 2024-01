Boomer Shooter ist jetzt ein offizielles Genre auf Steam

HQ

Die Ego-Shooter der 90er Jahre hatten etwas Besonderes. Spiele wie Quake, Doom, Wolfenstein, Half Life, Unreal, Duke Nukem - die Liste geht weiter. Dann entwickelte sich das Genre weiter und seine Hauptunterstützer wuchsen zu den sogenannten "Boomern" heran.

So wie der Wunsch, in eine vergangene Ära zurückzukehren, in den letzten Jahren stärker geworden ist, ist auch das "Boomer-Shooter"-Genre stärker geworden, das sich durch den Wunsch auszeichnet, die Shooter der 90er Jahre nachzubilden und nachzuahmen. Nun ist der Name auf Steam offiziell geworden. Unter dem Schlagwort Boomer Shooter findest du Retro-Shooter wie Dusk, Turbo Overkill, Warhammer 40,000: Boltgun, Ion Fury und Prodeus.