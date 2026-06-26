Boom Studios schnappt sich die Veröffentlichungsrechte an Invader Zim und verspricht eine "neue Ära"

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Gute Nachrichten, kosmische Reisende! Der Publisher Boom Studios hat bekannt gegeben, dass es ihm gelungen ist, die Veröffentlichungsrechte für das animierte Franchise Invader Zim zu sichern, und dass im Rahmen dieses Projekts bald eine "neue Ära" für die berühmte außerirdische Figur starten wird.

Dies wurde in einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigt, in dem Boom anmerkt, dass es bereits später im Jahr 2026 eine "Rückkehr oder Irken-Vorherrschaft" geben wird, ohne dass ein festes Datum noch bekannt gegeben wird.

Wir wissen auch noch nichts über die Teams, die zusammenarbeiten werden, um Invader Zim wieder zum Leben zu erwecken, noch über die geplanten Veröffentlichungsformate, aber IGN hat bestätigt, dass es ein Gleichgewicht zwischen "völlig neuen Invasionen, Verschwörungen und katastrophal lächerlichen Abenteuern" und älteren Geschichten geben wird.

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Unten sieht man neue Illustrationen zur Rückkehr von Invader Zim.

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