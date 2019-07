Bookbound Brigade versammelt historische und literarische Figuren

Digital Tales und Intragames Co. Ltd haben ihren brandneuen Metroidvania-Titel namens Bookbound Brigade enthüllt. Das Spiel erscheint noch dieses Jahr auf dem PC, der PS4 und Switch und wird das erste Mal auf der kommenden Gamescom in Köln anspielbar sein.

In dem 2D Plattformer geht es darum, ''historische und literarische Charaktere zu verprügeln''. Dabei werden reale und fiktionale Charaktere vermischt, so dass wir nicht nur Dracula und Queen Victoria treffen, sondern auch auf Nikola Tesla, Robin Hood und noch viele mehr. Nachdem das Buch der Bücher gestohlen und die Welt somit ins Chaos gestürzt wurde, ist es unsere Aufgabe uns auf die Suche nach dem Buch zu begeben.

Im Spiel steuern wir nicht nur einen, sondern gleich eine Ganze Partie von Helden mit denen wir Rätsel lösen und die bösen Schurken bekämpfen müssen. Jeder Held hat seine eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten die es einzusetzen gilt, der visuelle Stil wird inspiriert durch Buchillustrationen aus dem gesamten Geschichtsverlauf.

Einen besseren Eindruck vom Spiel bekommt ihr, wenn ihr euch die unten eingefügten Bilder und den Trailer anschaut. Auf welche historische und/oder literarische Figur würdet ihr gerne im Spiel treffen?