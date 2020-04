Book of Demons schreddert Pappe ab heute auf Konsolen

Book of Demons ist ein interessanter Mix aus Hack&Slash-Gameplay mit Deck-Building-Mechaniken. Thing Trunk hat den Titel Ende 2018 auf dem PC veröffentlicht und uns in der letzten Woche verraten, dass eine baldige Veröffentlichung für weitere Plattformen bevorsteht. Heute ist es soweit, denn Spieler auf Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One dürfen sich nun ebenfalls mit diesem sehr schicken Stil auseinandersetzen. Erwartet prozedural generierte Dungeons, deren Länge ihr selbstständig festlegen könnt. Gekämpft wird mit wechselnden Gegenständen, Zaubersprüchen und Fähigkeiten, die ihr jeweils verbessern und weiterentwickeln könnt.

