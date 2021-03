Bonusepisode von Life is Strange: True Colors erzählt Ereignisse vor dem Hauptspiel

Deck Nine Games entwickelt das nächste Life is Strange, das Square Enix "Life is Strange: True Colors" nennt. Diesmal zieht es uns in die bergige Region von Haven Springs, wo wir die junge Frau Alex kennenlernen. Sie ist in der Lage, Emotionen anderer zu manipulieren und sogar zu absorbieren. Zusammen mit neu gewonnenen Freunden untersucht die junge Frau den Todesfall eines Familienmitglieds, allerdings scheint sie dabei ungewollt die vergrabenen Geheimnisse dieser Kleinstadt zum Vorschein zu bringen.

Wie gewohnt werden wir Entscheidungen treffen können, die weitreichende Konsequenzen haben. Unter anderem wird es zum Beispiel möglich sein, die Beziehungen zu unseren Begleitern zu vertiefen, die entsprechend auf unsere Aktivitäten reagieren. Auch die Anziehsachen unserer Spielfigur können wir diesmal anpassen, laut Square Enix gibt es 24 Skins. Unsere Kollegin Fabrizia verrät euch in ihrer Vorschau mehr über das Spiel und die Talente der jungen Heldin Alex.

Das Abenteuer wird am 10. September auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Google Stadia veröffentlicht werden. Neben der Standardkopie könnt ihr zwei umfangreichere Ausgaben des Spiels kaufen, die unterschiedliche Vorzüge bieten. Die Ultimate Edition (Preis unbekannt) enthält zum Beispiel die "Remaster" von Life is Strange (1) und Life is Strange: Before the Storm. Der nicht ganz so teuren Deluxe Edition liegt immerhin ein zusätzliches DLC bei.

Zur Bonusepisode namens "Wavelengths" verrät uns Square Enix derzeit nur, dass wir nicht die Protagonistin des Hauptspiels kontrollieren werden, sondern ihre Freundin Steph. Sie ist die Besitzerin eines Plattenladens in Haven Springs und unterstützt Alex im Hauptspiel. Dieses Zusatzkapitel wird ein Jahr vor den Ereignissen von Life is Strange: True Colors spielen und in einer nahegelegenen Radiostation angesiedelt sein.