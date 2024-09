Bonnie Wright hofft, dass HBOs Harry-Potter-Serie es richtig macht von Ginny Weasley

HQ

Während sie eine der einflussreichsten und wichtigsten Figuren im Harry-Potter-Universum und in den Büchern ist, bekam Ginny Weasley in den großen Live-Action-Filmen, die zwischen 2001 und 2011 liefen, nicht wirklich viel Liebe. Bonnie Wrights Herangehensweise an die Figur wird oft übersehen, vor allem in den früheren Filmen, aber sie hofft, dass dies in der kommenden HBO-TV-Serie korrigiert und verbessert wird.

Im Gespräch mit Variety bei einer Veranstaltung im New Yorker Grand Central Terminal gestern anlässlich der Rückkehr von Wizarding World Schülern an ihre jeweiligen Schulen am 1. September erwähnte Wright:

"So viele Dinge. Mehr über die Entwicklung der Beziehung zwischen Ginny und Harry. Es gibt nuancierte Momente, in denen sie anfangen, sich zu verlieben. Ich denke eher an den Handlungsbogen, in dem ihr Charakter zu diesem wirklich loyalen Kumpel von Harry wird und wie sie seine Geschichte wirklich versteht und kennt und wer er ist und der beste Partner für ihn ist.

"Ich hoffe einfach, dass wir diese Entwicklung dieses Charakters sehen - und so vieler Charaktere. Wenn wir nur fünfstündige Filme hätten machen können. Es gibt so viele Charaktere, die Momente aus den Büchern lieben, die ich liebe – Neville und Luna – also hoffe ich, dass ich als Fan der Bücher mehr zu sehen bekomme."

Die Harry-Potter-Serie von HBO wird voraussichtlich im Jahr 2026 debütieren, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich schon im nächsten Jahr Neuigkeiten und Informationen über die Besetzung hören werden.