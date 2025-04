Bongo Cat hat Steam übernommen

HQ

Da sind wir wieder. Ein weiteres sogenanntes "Clicker-Spiel" hat die Steam-Charts erobert, und dieses Mal ist es Bongo Cat - der musikalische Flauschball -, der in einen charmanten Idle-Clicker verwandelt wurde. Für diejenigen unter Ihnen, die es vielleicht nicht kennen: Das Spiel basiert auf dem beliebten Meme aus dem Jahr 2018, in dem eine Katze auf Bongos (und so ziemlich jedem anderen Instrument, das Sie sich vorstellen können) trommelt.

Das Gameplay ist ungefähr so einfach wie frühere virale Hits wie "Banana" – im Grunde jagst du virtuelle Schatztruhen, die Hüte und andere Leckereien enthalten. Sie können entweder Ihre Bongo-Katze damit verkleiden oder sie auf dem Steam-Marktplatz für schnelles Geld umdrehen. Die Beschreibung des Spiels fasst es so zusammen:

Bongo Cat braucht deine Hilfe. Bongo-Katze braucht mehr Hatz!! Jedes Mal, wenn Sie eine Taste drücken, schlägt die Bongo-Katze auf Ihre Taskleiste. Tippen, klicken, spielen, arbeiten, um mehr Punkte zu sammeln. Welche Hüte werden Sie finden?

