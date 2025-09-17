Bonfire Studios enthüllt rasantes, dynamisches PvP-Actionspiel Arkheron

Der Entwickler Bonfire Studios, der von Ex-Blizzard -Veteran Rob Pardo kreiert und gegründet wurde, hat sein erstes Spiel enthüllt. Bekannt als Arkheron, ist dies ein PvP-Projekt, bei dem 15 Teams mit je drei Spielern auf einer Karte gegeneinander antreten, die sich über mehrere Ebenen eines riesigen Turms erstreckt, alle mit der Einstellung, die Spitze zu erreichen und den Sieg zu erringen.

Das Spiel spielt in einer düsteren und surrealen Dimension, die auf Erinnerungen an die lebendige Welt basiert. Die Menschen, die in dieser Dimension gefangen sind, werden über Erinnerungen gefangen gehalten, an die sie sich nicht mehr erinnern können, und in dem Bemühen, herauszufinden, was diese sind, und als Teil eines Versuchs, dem Abyss zu entkommen, erklimmen sie den Turm im Zentrum der Welt.

Um zu entkommen, müssen die verschiedenen Dreierteams in intensiver Action gegeneinander kämpfen und gleichzeitig verschiedene PvE-Bedrohungen überwinden, die mit Beute belohnt werden, mit der du aufregende Builds erstellen und deinen Charakter tödlicher machen kannst, was von entscheidender Bedeutung sein wird, wenn du den Turm weiter erklimmst und dich immer anspruchsvolleren Feinden stellst.

Der Hauptspielmodus ist als Ascension bekannt, und das Ziel hier ist es,... Erklimme den Turm in etwas, das Bonfire als "tödliche musikalische Stühle" beschreibt. Das liegt am Designelement, bei dem Teams und Spieler Stockwerk für Stockwerk eliminiert werden, bis nur noch zwei Teams an der Spitze des Turms übrig bleiben.

Arkheron keine Klassen oder Charaktere zu meistern hat, erwirbst du einfach neue Beute und Relics, die den Spielstil deines Builds in jedem Match massiv anpassen. Es gibt vier, die du in einen Build einbauen kannst, darunter eine Krone, ein Amulett und zwei Waffen, und jede Relic ist Teil eines Sets, was bedeutet, dass du, wenn du ein Set kombinierst, den zusätzlichen Bonus erhältst, auf den Eternal -Status aufzusteigen, wo eine fünfte Fähigkeit freigeschaltet wird, obwohl der Haken ist, dass du diese Form nicht mehr verlassen kannst, sobald Eternal ist, kannst du diese Form für den Rest des Spiels nicht mehr verlassen.

Was die Geschichte betrifft, so erklärt Bonfire, dass es keine Kernerzählung gibt, der man folgen kann, sondern dass es eine Menge Hintergrundgeschichte gibt, die mit dem Gameplay verbunden ist. Der Entwickler merkt an: "Während sich die Geschichten der Eternals entfalten, wird es Änderungen im Turm geben, die dazu beitragen werden, die Meta frisch zu halten."

Wann Arkheron veröffentlicht wird, ist noch nicht für die Veröffentlichung geplant, aber uns wurde gesagt, dass der erste Spieltest bereits in dieser Woche, zwischen dem 19. und 21. September, stattfinden wird. Es wird ausschließlich auf dem PC erhältlich sein, auch wenn das Spiel irgendwann auch auf PS5 und Xbox Series X/S-Konsolen erscheinen wird.

Wenn man sich das Veröffentlichungsdatum ansieht, war alles, was Bonfire mitzuteilen hatte, dass Arkheron voraussichtlich im Jahr 2026 auf den Markt kommen wird und dass es bei seinem Debüt Crossplay-Action unterstützen wird. Der Entwickler erklärt auch, dass er auf weitere Neuigkeiten gespannt sein soll, während er sich auf die "Primetime" und die "nächste Phase" seiner Startpläne vorbereitet.