Bone Lake erzählt diesen Herbst eine verführerische Horrorgeschichte

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und das bedeutet, dass wir jetzt auf die gruseligste Jahreszeit des Jahres blicken. Ja, der Oktober rückt immer näher, und wie immer bereiten die Unterhaltungsunternehmen die Fans auf ein volles Horrorprogramm vor, das Ende September und den ganzen Oktober über erscheinen wird.

Ein solches neues Beispiel ist der verführerische Horrorfilm Bone Lake, ein Film, der sich um ein glückliches Paar dreht, das bei der Ankunft in einer idyllischen Villa an einem See bald feststellt, dass sie sich die Villa mit einem anderen mysteriösen und sehr attraktiven Paar teilen. Die Dinge werden bald seltsam und komplex, als Geheimnisse ausgegraben werden und Slasher ins Spiel kommen, die ein friedliches Wochenende in eine Flucht aus der Hölle verwandeln.

Der Trailer zu Bone Lake, der am 3. Oktober Premiere feiert, könnt ihr unten sehen, zusätzlich zur offiziellen Synopsis.

"Der romantische Urlaub eines Paares auf einem abgelegenen Anwesen am See wird auf den Kopf gestellt, als sie gezwungen sind, die Villa mit einem mysteriösen und attraktiven Paar zu teilen. In dieser düster-komischen und verführerischen Horrorgeschichte verwandelt sich ein Traumausflug in ein albtraumhaftes Labyrinth aus Sex, Lügen und Manipulation, das schreckliche Geheimnisse ans Licht bringt und einen blutigen Kampf ums Überleben auslöst."