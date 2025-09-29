Bond-Autor: "Es war ein Fehler, 007 in No Time To Die zu töten"

HQ

007-Autor Anthony Horowitz hat James-Bond-Bücher wie Forever and a Day, Trigger Mortis und With a Mind to Kill geschrieben und kennt sich daher bestens mit Ian Flemings Superspion und der Mythologie, die ihn umgibt, aus. In einem kürzlichen Interview mit RadioTimes hat er nun ein wenig darüber gesprochen, was für ein fataler Fehler er persönlich findet, dass die Produzenten von Eon die Figur im neuesten Film No Time To Die getötet haben.

Horowitz erklärt: "Das letzte Mal, als wir Bond sahen, wurde er vergiftet und in Stücke gerissen - wie werden sie über die Tatsache hinwegkommen, dass er tot ist, mit einem großen T? Ich denke, das war ein Fehler, denn Bond ist eine Legende. Er gehört allen, er ist ewig - außer in diesem Film. Wenn ich morgen gebeten würde, das Drehbuch zu schreiben, würde ich es nicht schaffen. Wo fängt man an? Man kann ihn nicht unter der Dusche aufwachen lassen und sagen, dass alles nur ein Traum war."

Stimmst du Horowitz zu?