Bomberman Online auf Dreamcast ist nach 23 Jahren wieder online spielbar

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Die Dreamcast war ihrer Zeit weit voraus, als sie 1998 erschien, und verfügte unter anderem über eingebaute Internetunterstützung – etwas, das weder die PlayStation 2 noch der GameCube bei ihrer Veröffentlichung (2000 bzw. Mitte 2001) hatten, und erst als die Xbox Ende 2001 herauskam, sahen wir wieder etwas Vergleichbares.

Aber... als die Dreamcast ausfiel, verschwand auch die Unterstützung für ihre Online-Spiele, was bedeutete, dass Bomberman Online nur eine sehr kurze Laufzeit hatte. Es wurde im Herbst 2001 veröffentlicht, nur sechs Monate nachdem Sega den Stecker für die Konsole gezogen hatte, und weniger als zwei Jahre später wurden die Server abgeschaltet, sodass nur noch der Offline-Teil verfügbar blieb.

Allerdings hat die Dreamcast-Community in den letzten Jahren eine große Wiederbelebung erlebt, und immer mehr Spiele sind wieder online verfügbar, und jetzt ist Bomberman Online an der Reihe. Dreamcast Live berichtet, dass zwei Modder nach jahrelanger Arbeit alles zusammengesetzt haben, sodass wir nach 23 Jahren wieder den Klassiker mit bis zu acht Spielern über das Internet spielen können.

Beeindruckend, natürlich. Wenn Sie eine Dreamcast haben, folgen Sie einfach den Anweisungen und legen Sie los.