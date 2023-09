HQ

Ich habe viele schöne Erinnerungen an Segas wunderbare Dreamcast. Tatsächlich habe ich es zum ersten Mal bei Petter Hegevall gespielt, lange bevor Gamereactor existierte. Damals wurden hauptsächlich Sonic Adventure und Power Stone gespielt, aber wenn ich heute auf die Konsole zurückblicke, ist es tatsächlich ein Titel, der damals als kommerzieller Flop galt, der meine stärkste Erinnerung ist - Jet Set Radio von Japans Smilebit (wahrscheinlich gefolgt von Soul Calibur und Shenmue). Jet Set Radio war ein absolut brillantes Spiel mit einem einzigartigen visuellen Stil, einem bombastischen Soundtrack (ich habe noch einige Songs in meiner Playlist) und einem Konzept, das Graffiti-Malerei, Bandenkämpfe, Polizeiverfolgungsjagden mit tollen Moves auf Inline-Skates mischte. Sicher, es hatte seine Probleme, aber sie wurden weit überschattet von dem Stil und der Einstellung, die es halb unmöglich machten, dieses einzigartige Abenteuer nicht zu lieben.

Zwei Jahre später kam Jet Set Radio Future auf Xbox, was eigentlich sogar noch besser war, aber seitdem haben wir nichts mehr von dieser einzigartigen Spieleserie gehört, die - abgesehen von Gastauftritten in Titeln wie Sega Superstars Tennis - heute sowohl als im Ruhestand als auch als tot angesehen werden kann. Aber jetzt wurde endlich etwas Erleichterung vom niederländischen Team Reptile freigesetzt. Ich spreche von einem veritablen Liebesbrief an den Smilebit-Klassiker, der leicht mit Jet Set Radio 3 verwechselt werden könnte, nämlich Bomb Rush Cyberfunk.

Das erste, was Ihnen auffallen wird, ist der visuelle Stil, der den Jet Set Radio-Titeln täuschend ähnlich ist. Team Reptile hat alles auf den Punkt gebracht, von der Farbpalette über die Tanzanimationen bis hin zum verrückten japanischen Feeling. Ich würde sogar so weit gehen, dies eine spirituelle Fortsetzung zu nennen, obwohl Bomb Rush Cyberfunk für sich allein steht. Neben der Inspiration von Segas Klassikern finden wir auch einige Elemente von Tony Hawk's Pro Skater und mehrere neue Funktionen, die ihm eine eigene Identität verleihen.

Die Geschichte ist, wie erwartet, sehr übertrieben und, wie es sich gehört, nicht sehr selbstgefällig, da dies ausschließlich auf Gameplay und Einstellung basiert. Du schlüpfst in die Rolle des legendären Graffiti-Künstlers Faux, der bei einer Flucht vor der Polizei seinen Kopf verliert und durch einen KI-Roboterkopf ersetzt werden lässt. Sein neuer Roboterkopf ist rot, daher ist er jetzt als Red bekannt. Aber... natürlich will er seinen eigenen Kopf zurück und tut sich mit der Graffiti-Gruppe Bomb Rush Crew zusammen. Gemeinsam übernehmen sie die Stadt New Amsterdam und versuchen, den verschwundenen Schädel von Faux zu finden.

Eines der Schlüsselelemente von Jet Set Radio war das Malen von Graffiti und insbesondere das Übermalen der Tags rivalisierender Banden. Dies ist auch hier vertreten und die meiste Zeit des Abenteuers verbringe ich mit Skateboards, BMX und natürlich Inlines, während ich versuche, mir einen Namen zu machen und die Aufmerksamkeit der verschiedenen Graffiti-Gangs der Stadt auf mich zu ziehen, indem ich in New Amsterdam male. Wenn die anderen Gangs deiner Spielereien überdrüssig werden, landest du in einem "Crew Battle", einer Art Bosskampf (leider von gemischter Qualität), bei dem du und deine Crew mehr Punkte als dein Gegner erzielen müsst, indem ihr fortgeschrittene Combos ausführt, die euren Multiplikator ständig erhöhen. Segas Vorgänger waren ziemlich herausfordernde Titel und dies ist keine Ausnahme, also müssen Sie es viele Male versuchen, bevor Sie erfolgreich sind. Sobald Sie dies jedoch getan haben, können Sie den Bereich übernehmen und zum nächsten übergehen.

Die Umgebungen sind gut gestaltet und sehen aus wie etwas direkt aus Jet Set Radio. Es gibt viele Abkürzungen, versteckte Leckereien, Orte, an denen Sie Ihr Graffiti malen können, und viele Handläufe, auf denen Sie rutschen können. Du schaltest ständig neue Graffiti und neue Outfits frei und kannst zwischen den drei Mitgliedern der Bomb Rush Crew wechseln, um ein abwechslungsreicheres Spielerlebnis zu erzielen. Manchmal sind es jedoch eher die Polizisten als andere Banden, die dein größtes Problem sind, was das schwächste Glied des Spiels ist. Das Kampfsystem, wenn du gegen den langen Arm des Gesetzes antrittst, ist hauchdünn und gelegentlich frustrierend. Glücklicherweise ist es oft möglich, einfach aus dem Weg zu gehen, und die Polizei scheint Graffiti nicht als Verbrechen zu priorisieren, sondern kommt nur sporadisch.

Wie ich bereits zu Beginn des Tests erwähnt habe, hatte auch Jet Set Radio seine Probleme, von denen das größte ein sehr schwieriges Steuerungsschema war (eine Folge davon, dass die Dreamcast nur einen Analogstick hatte, was die Handhabung der Kamera erschwerte). Es war manchmal geradezu provokativ knifflig, selbst einfache Sprünge zu machen und machte das Spiel unnötig frustrierend, was wahrscheinlich dazu beigetragen hat, es zurückzuhalten. Zum Glück ist Bomb Rush Cyberfunk in diesem Bereich deutlich besser. Es ist viel einfacher, deinen Charakter zu steuern und coole Bewegungen zu machen, also bietet dies kurz gesagt ein besseres Gameplay als das Original.

Ich habe bereits die Grafik erwähnt, die im Design fast identisch mit Jet Set Radio ist, bis hin zu den leicht quadratischen Zeichen, was Teil des Stils ist, aber auch beweist, dass das Original 23 Jahre alt ist. Die Animationen sind auch exzellent und das visuelle Design und die Einstellung hier ist etwas, das ich wirklich liebe. Wenn Sie ein Fan von Jet Set Radio waren, wird Ihnen der Bomb Rush Cyberfunk-Look auf jeden Fall gefallen.

Nun zu einem der besten Details. Der Soundtrack stammt von Hideki Naganuma, keinem Geringeren als dem Mann hinter der Musik von Jet Set Radio. Auch hier gibt es Hip-Hop, Breakbeat, Techno, Elektro-Funk, Pop und Tracks, die mehrere dieser Stile vermischen. Sie alle haben diesen unverwechselbaren und leicht beharrlichen Jet Set Radio-Sound, und es ist einer der besten Soundtracks seit langem und ein großer Teil des Spiels - genau wie in Jet Set Radio. Denken Sie daran, wie lange es her ist, dass Sie in einem Spiel auf jedem zweiten Track still gestanden haben, nur um die Musik zu hören. So ist es hier.

Bomb Rush Cyberfunk wurde von Leuten erstellt, die offensichtlich die gleiche Liebe zu den skurrilen Klassikern von Smitebit haben wie ich. Es ist eine große Hommage an Jet Set Radio und Jet Set Radio Future, und wenn Ihnen diese beiden Spiele gefallen haben, ist Bomb Rush Cyberfunk ein Muss. Und wenn Ihnen das Konzept von Jet Set Radio gefallen hat, Sie aber das Gameplay nicht ganz ausstehen konnten - dann denke ich trotzdem, dass dies etwas für Sie ist. Auch wenn Sie noch nicht die Gelegenheit hatten, das Original auszuprobieren, sollten Sie sich sofort eine indirekte und unterhaltsame Geschichtsstunde über eines der seltsamsten und lustigsten Spiele aus Japan ansehen, die ich je gespielt habe.