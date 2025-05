Boltgun - Words of Vengeance kostenlos auf Steam veröffentlicht

Dieser kostenlose Ableger verwandelt das Boomer-Shooter-Konzept in einen brutalen Test der Beherrschung der Tastatur. Die Mechanik stammt direkt aus Typing of the Dead, was bedeutet, dass du deine Feinde nicht erschießt – du tippst sie in die Vergessenheit, indem du die Wörter heraushämmerst, die über ihren Köpfen auftauchen.

Das ist viel schwieriger, als es sich anhört – vor allem, wenn das Spiel die Komplexität erhöht und erwartet, dass du Manufactorum oder Astronomican in ein oder zwei Sekunden buchstabierst.

Das Spiel findet erneut in der Schmiedewelt Graia statt, wo du als Malum Caedo gegen Ketzer kämpfst – diesmal mit deiner Tastatur als Primärwaffe. Die Wörter werden zufällig generiert, und Words of Vengeance bietet vier verschiedene Schwierigkeitsstufen, die sowohl für Neulinge als auch für hartgesottene Tastenkrieger geeignet sind.

Words of Vengeance ist als völlig kostenloser Download auf Steam erhältlich. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

Wirst du "Worte der Rache" eine Chance geben?