Boltgun - DOOM trifft Warhammer 40.000

Obwohl es nie eine offizielle Verbindung zwischen dem DOOM von 1993 und Warhammer 40.000 gab, ist es schwer, die Ähnlichkeiten zwischen dem ikonischen Doomguy und einem Space Marine nicht zu erkennen. Beide sind in Power-Rüstungen gekleidet, werden zu Ein-Mann-Armeen auf dem Schlachtfeld und haben eine besondere Vorliebe dafür, Dämonen einige der brutalsten Tode zu bringen, die man sich vorstellen kann.

Boltgun, der kommende Ego-Shooter von Auroch Digital und Focus Entertainment, fühlt sich an, als wäre es ein Spiel, das dazu bestimmt ist, zu existieren. Das Warhammer 40.000-Setting mit Dämonen und Space Marines in Hülle und Fülle scheint perfekt zu einem stilisierten Boomer-Shooter zu passen, der mit Eingeweiden, Blut und Waffen gefüllt ist. Für Fans der Warhammer 40.000-IP mag dies wie ein großartiges Setup für ein Spiel erscheinen, und wir haben es geschafft, uns für ein paar Stunden damit zusammenzusetzen und einige erste Eindrücke von Boltgun zu haben.

Wie man es vielleicht von dem Boomer-Shooter-Tag erwartet hat, den Boltgun so stolz trägt, bekommt oder braucht man nicht viel in Bezug auf das narrative Setup. Du bist wie erwartet ein Space Marine und wirst auf einen feindlichen Planeten geworfen, der mit Chaos-Anbetern, feindlichen Marines und Dämonen gefüllt ist, die aus Warhammer 40.000s eigener Version der Hölle stammen, die als Warp bekannt ist.

So sehr ich es auch verabscheue, es zu tippen, nachdem der Satz in der Vergangenheit durch berüchtigte Rezensionen abgeschlachtet und abgewertet wurde, "fühlst" man sich wie ein Space Marine, oder dass man die Kontrolle über einen hat, mehr in Boltgun als vielleicht jedes Warhammer 40.000-Spiel, das ich angefasst habe, außer vielleicht Space Marine von 2011. Jeder Schritt fühlt sich schwer an, du erscheinst wie ein wandelnder Panzer unter tödlichen Feinden, bist aber nicht völlig unempfindlich gegen das Feuer einiger tödlicherer Feinde. Es gibt ein sofortiges Gefühl, dass alles klickt, sobald man die ersten paar Level in Boltgun übernimmt.

Dieses Gefühl der Befriedigung geht über das bloße Gefühl hinaus, während des Spiels die Kontrolle über einen Space Marine zu haben. Das Gameplay ist schnell, straff und absolut hektisch, wenn es sein will. Sowohl der Nahkampf als auch das Feuergefecht fühlen sich fesselnd an, obwohl der Fokus auf Letzterem liegt. Ersteres ermöglicht es Ihnen jedoch, das meiste Blut auf Ihren Bildschirm zu bekommen, wenn Sie also nach Blut und nichts anderem suchen, werden Sie viel Spaß daran haben, Ihre Feinde mit einem Kettenschwert zu zerkleinern.

Trotz der vorherigen Erwähnungen, sich durch Feinde zu schreddern, wirst du den Kampf in Boltgun nicht als Kinderspiel empfinden. Zumindest nicht immer. Wenn es sich um eine Machtfantasie handelt, die Sie suchen, gibt es viele Kultisten, die wie rote Trauben platzen, wenn Sie sie mit einer einzigen Kugel treffen, aber etwas, das eine angenehme Überraschung war, war, dass Boltgun nicht nur darauf abzielt, dem Spieler ein paar Stunden gewalttätigen Spaß zu geben, bevor er sich etwas anderem zuwendet. Der Schwierigkeitsgrad steigt manchmal, und Sie müssen schlau und schnell sein, wenn Sie den Ansturm vermeiden wollen, den die größeren Chaos-Dämonen mit sich bringen können. Ähnlich wie das beliebte Ultrakill scheint Boltgun viel Potenzial für Leute zu haben, die die Auszeichnung haben wollen, es auf der schwierigsten Schwierigkeit mit der schnellsten Zeit zu schlagen. Es gibt eine Menge Wiederspielbarkeit in diesen Levels, etwas, das nur durch die Geheimnisse verbessert wird, die Sie in ihnen finden können.

Während die Grafik alle gut konstruiert ist und die Nostalgie eines Boomer-Shooters hervorruft, während sie die Kreationen von Warhammer 40.000 darstellt, sollte man nicht unterschätzen, wie stark das Sounddesign von Boltgun ist. Vom Brocken jedes Schritts bis zum befriedigenden Donner der Waffe, nach der das Spiel benannt ist, hebt das Sounddesign in Boltgun die Gewalt im Gameplay und in der Grafik auf und macht alles ein bisschen viszeraler.

Schon in wenigen Levels hinterlässt Boltgun einen starken Eindruck. Es ist vollgepackt mit all dem Blut und Ruhm, den man von einem Warhammer 40.000-Boomer-Shooter erwarten würde, aber manchmal ist es mehr als genug, die Erwartungen zu erfüllen, um ein Spiel hervorzuheben. Als ein Spiel, das unter dem Radar fliegen könnte, selbst für Fans der grimmigen fernen Zukunft, muss betont werden, dass dies eines ist, das man im Auge behalten sollte, solange der Rest der großen Gegnervielfalt, dem Gameplay und dem Sounddesign dieser Vorschau gerecht wird.