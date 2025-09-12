Bolsonaro nach Putschversuch zu 27 Jahren Haft verurteilt

HQ

Gestern wurde bekannt, dass Jair Bolsonaro verurteilt wurde, weil er einen Putsch geplant hatte, um sich nach den Wahlen 2022 an der Macht zu halten. Heute bestätigte der Oberste Gerichtshof Brasiliens seine Strafe: eine Strafe, die sich über 27 Jahre erstreckt und eine historische Premiere in der demokratischen Geschichte des Landes darstellt. Seine Anwälte bezeichnen die Strafe als überzogen und bereiten Berufungsverfahren vor, aber im Moment bleibt der ehemalige Präsident in Haft und steht vor dem steilsten Sturz eines brasilianischen Regierungschefs seit dem Ende der Militärherrschaft. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!