Bolsonaro greift zu Büchern, um Gefängnisstrafen zu verkürzen

Die Anwälte von Jair Bolsonaro haben einen ungewöhnlichen Weg gefunden, wie der ehemalige brasilianische Präsident die 27-jährige Haftstrafe abkürzen kann, die er wegen der Putschplanung erhalten hat. Nach brasilianischem Recht können Insassen ihre Strafen für jedes Buch, das sie lesen, um vier Tage reduzieren – ein System, das ein Oberster Richter nun für Bolsonaro genehmigt hat.

Dieser Schritt ist ironisch, wenn man Bolsonaros langjährige Abneigung gegen das Lesen bedenkt. Er hat zuvor gesagt, er habe keine Zeit für Bücher gehabt und einmal behauptet, jahrelang eines fertiggestellt zu haben. Um sich jedoch für die Reduzierung zu qualifizieren, müssen Gefangene schriftliche Berichte vorlegen, die belegen, dass sie jeden Titel tatsächlich gelesen haben.

Jair Bolsonaro // Shutterstock

Die genehmigte Leseliste kann besonders herausfordernd sein. Sie enthält Bücher über indigene Rechte, Rassismus, Umweltschutz und die Brutalität der Militärdiktatur Brasiliens von 1964 bis 1985, ein Regime, das Bolsonaro offen gelobt hat. Dazu gehören umfangreiche Klassiker wie Krieg und Frieden und Don Quijote sowie ein Kinderbuch mit dem Titel Demokratie!.

Bolsonaro, der kürzlich in ein Hochsicherheitsgefängnis in Brasília verlegt wurde, hat zuvor als sein Lieblingsbuch eine Memoiren eines berüchtigten Militäroffiziers genannt, der während der Diktatur der Folter beschuldigt wurde. Dieser Titel erscheint nicht auf der offiziellen Liste, die stattdessen Werke umfasst, die genau die von Bolsonaro oft verteidigten Missbräuche behandeln...