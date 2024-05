Bollywood-inspiriertes RPG für PC und Konsolen angekündigt

Wir wissen, dass es viele von euch gibt, die Bollywood wirklich lieben, aber obwohl es bei Filmen und Fernsehserien sehr beliebt ist, haben wir nicht viele Videospiele gesehen, die mit Inspiration aus dem Hindi-Kino entwickelt wurden.

Jetzt hat das in Toronto ansässige Studio Thousand Stars beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen und kündigt Aikyam an, das zu einem noch nicht bekannt gegebenen Datum für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen wird. Wie dieses einzigartige rundenbasierte RPG aussieht, könnt ihr euch im Ankündigungsvideo unten ansehen, und hier ist die offizielle Zusammenfassung von Steam:

"Das Dorf Aikyam ist in Aufruhr! Nach dem plötzlichen und mysteriösen Verschwinden der geliebten Co-Bürgermeister herrscht Chaos. Dämonen, die den allmächtigen Himmlischen Klebstoff an sich reißen wollen, bereiten sich darauf vor, die Welt in ewige Dunkelheit zu stürzen. Es liegt an Vishva, Ramli und Guru-ji, die Herzen der verärgerten Dorfbewohner mit extravaganten rundenbasierten Kämpfen zu verblenden und sie in diesem Bollywood-inspirierten Fantasy-RPG gegen die Dämonen zu mobilisieren!"