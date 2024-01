Bollywood bietet hochfliegende Action in Top Gun-Imitat Fighter

HQ

Man kann über Bollywood sagen, was man will, aber sie wissen, wie man unterhält, und jetzt gibt es hochfliegende Action in Hrithik Roshans neuem Film Fighter, der sich ein paar Seiten aus dem Handbuch von Top Gun leiht. Der Film ist der erste einer neuen geplanten Reihe, die den Air Dragons folgt, einer Gruppe von Verrückten mit einem ausgeprägten "Bedürfnis nach Geschwindigkeit".

Fighter wird am 25. Januar Premiere feiern und sollte zu gegebener Zeit auch auf einigen gut ausgewählten Streaming-Diensten erscheinen, für diejenigen, die tatsächlich hungrig nach etwas Bollywood-Wahnsinn mit Hrithik Roshan sind. Sie können sich den Trailer unten zusammen mit der Zusammenfassung des Films ansehen.

Die militanten Aktivitäten im Srinagar-Tal geraten außer Kontrolle, so dass eine neue Eliteeinheit, Air Dragons, vom Hauptquartier der Luftwaffe beauftragt wird. Sie sind jetzt die ersten Helfer bei jeder feindlichen Aktivität. Sie setzen sich aus den besten Kampffliegern zusammen, die aus der gesamten IAF ausgewählt wurden. FIGHTER ist die Geschichte von Air Dragons, die bereit sind, alles für die Nation zu geben, während sie durch die Höhen und Tiefen ihrer inneren und äußeren Kämpfe gehen.

Magst du Bollywood-Filme und wirst du dir Fighter genauer ansehen?