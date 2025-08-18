Boliviens regierende Linke erleidet angesichts der drohenden Stichwahl einen schweren Schlag

HQ

Die neuesten Nachrichten über Bolivien . Boliviens Präsidentschaftswahl geht im Oktober in eine Stichwahl, nachdem der zentristische Senator Rodrigo Paz als unerwarteter Spitzenkandidat aus der Wahl am Sonntag hervorgegangen ist und die lange Zeit dominierende Bewegung für den Sozialismus (MAS) weit abgeschlagen hat.

Rodrigo Paz erhielt 32,18 % der Stimmen, die Bewegung für den Sozialismus (MAS) lag mit 3,16 % der Stimmen weit dahinter. Erste Ergebnisse deuteten auf das schlechteste Ergebnis der Linkspartei seit einer Generation hin, obwohl der ehemalige Präsident Evo Morales zum Boykott der Wahl aufgerufen hatte.

Der Konservative Jorge "Tuto" Quiroga sicherte sich einen Platz in der zweiten Runde, während andere Kandidaten nachgaben und Unterstützung für Paz signalisierten. Angesichts der Inflation, die die Haushaltseinkommen aushöhlt und die wirtschaftliche Unzufriedenheit zunimmt, haben die Wähler eine klare Botschaft des Wandels übermittelt.

"Bolivien verlangt nicht nur einen Regierungswechsel, sondern auch einen Wandel im politischen System", sagte Paz in einer am Sonntagabend ausgestrahlten Rede. "Dies ist der Beginn eines großen Sieges, einer großen Veränderung", fügte er hinzu, während seine Anhänger "Erneuerung" skandierten.