Bold Beetle Games spricht über den "schönen Vergleich" von Dung Slinger mit Hollow Knight

Im September drehte sich ein Großteil der Gespräche um die Fortsetzung von Team Cherry Hollow Knight: Silksong. Wenn du gespielt hast und jetzt auf der Suche nach etwas Ähnlichem bist, um deinen Appetit weiter zu stillen, ist vielleicht der kommende Plattformer von Bold Beetle Games einen Blick wert.

Dies ist als Dung Slinger bekannt und es ist ein Projekt, bei dem du als Mistkäfer spielst, der an einen Ball aus gekettet ist und sich in einer Welt zurechtfinden muss, während dieser Ball dich niederdrückt. Man könnte es als eine Sisyphusarbeit bezeichnen, die einige bereits mit Hollow Knight verglichen haben.

Apropos Vergleiche: Wir haben kürzlich mit dem Entwickler Ashe Foltin von IFA 2025 gesprochen, wo wir ein wenig über die Hollow Knight Vergleiche gesprochen haben.

"Es ist immer ein schöner Vergleich, einfach weißt du, mit Silksong aufzuwachsen oder wie Hollow Knight. Es ist einfach sehr cool, dass die Leute sagen: "Oh, dieses Spiel erinnert mich daran, und das auf eine positive Art und Weise." Also hoffe ich, dass wir nach diesen großen Höhen streben können."

Dann haben wir auch die Prämisse des Spiels besprochen und was die Spieler näher angehen müssen.

"Die Grundidee ist also, dass du an einen riesigen Ball voller Scheiße gekettet bist und einen Golfschläger hast und ein winziger Mistkäfer bist, der die Scheiße herumschlägt, weil du an deinen Ball gekettet wurdest und du willst dich rächen, du willst deine Freiheit zurück und jetzt musst du diese Kunst des Mistschleuderns beherrschen, um den Ball zu treffen. Überwinde Hindernisse, besiege deine Feinde und gewinne deine Freiheit zurück."

Zu guter Letzt für diejenigen, die sich fragen, wie sich der Kotball auf die Bewegung auswirkt, sagte uns Foltin.

"Es beeinflusst deine Bewegung in jeder Hinsicht. Ganz am Anfang des Spiels ist der Ball also ein ständiger Kampf. Du musst dich ständig auseinandersetzen mit... Du bist an den Ball gekettet, du kannst dich nicht frei bewegen und du musst ihn halten, aber am Ende des Spiels lernst du wirklich, wie du den Ball zu deinem Vorteil nutzen kannst, so dass du das ganze Spiel über schnell laufen kannst, ohne den Boden zu berühren, immer herumfliegst, und das war, du kennst den ganzen Kern, Der lustige Teil. Am Ende spielt es sich also weniger wie ein Plattformer, sondern mehr wie ein Kampfspiel, bei dem man nur mit diesem Ball voller Scheiße in der Luft jongliert."

Schauen Sie sich das vollständige Interview an, um mehr über Dung Slinger unten zu erfahren.