Bokeh Game Studio peilt 2023 mit erstem Spiel an

Anfang Dezember haben wir euch auf ein neues Entwicklerteam namens Bokeh Game Studio hingewiesen, das einiges an Erfahrung im Horrorgenre vorzuweisen hat. Studiochef ist Keiichiro Toyama, der Game Director des ersten Silent-Hill-Ablegers, der sich mit zwei erfahrenen Kollegen von Sonys hochkarätigem First-Party-Team Japan Studio zusammengeschlossen hat. Im Gespräch mit IGN Japan wurden erste Details zu diesem gemeinsamen Spiel offenbart.

Die Entwickler wollen aktuell ein Action-Adventure mit Kämpfen und Horror-Story entwickeln. Für dieses erste Projekt soll laut Toyama auf "Hardcore-Horror" verzichtet werden, um etwaigen Risiken vorzubeugen. Das Projekt werde für den PC entwickelt und soll von dort aus auf andere Plattformen portiert werden. Aktuell beschäftigt sich das Team mit Prototypen, eine Fertigstellung ist nicht vor 2023 geplant. Das Unternehmen will Fortschritte aus der laufenden Produktion offen auf den sozialen Medien teilen, um die Fans regelmäßig über den aktuellen Status zu informieren.

Toyama hat im Gespräch außerdem offenbart, dass Fumito Ueda (Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian) ihn dazu inspiriert habe, seine eigene Firma zu gründen. Der Mann hat Sonys Japan Studio vor einigen Jahren ebenfalls verlassen, um sein eigenes Unternehmen GenDesign zu gründen und das scheint einige seiner Kollegen angespornt zu haben.