Bodies führt diese Woche die britischen Netflix-Charts an

HQ

Bodies ist diese Woche an die Spitze der britischen Netflix-Charts aufgestiegen.

Die exklusive Netflix-Serie basiert auf einer DC Vertigo-Graphic Novel und zeigt Stephen Graham (This is England, Gangs of New York) in der Hauptrolle. Der Krimi spielt in vier verschiedenen Epochen und folgt Detektiven, die versuchen, einen Mord aufzuklären.

Friends ist diese Woche ebenfalls in die Top 10 zurückgekehrt, nachdem bekannt wurde , dass der Schauspieler Matthew Perry letzte Woche im Alter von 54 Jahren verstorben ist. Ebenfalls in den Top 10 ist Beckham, eine Doku-Serie, die den Aufstieg von David Beckhams Fußballkarriere zeigt.

Im Folgenden können Sie einen Blick auf die vollständigen Top 10 werfen:





Körper

Holen Sie sich Gotti

Beckham

Verurteilung: Mord auf der Wache

Leben auf unserem Planeten

Freunde

Verurteilung: Mord in der Vorstadt

Der Untergang des Hauses Usher

Der letzte Halt: Larrimah

Maxine