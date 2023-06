Bob's Burgers, verhafteter Entwicklungsschauspieler wegen Beteiligung an Kapitol-Unruhen verhaftet

Jay Johnston, ein Schauspieler, der unter anderem in Bob's Burgers, Arrested Development und Anchorman: The Legend of Ron Burgundy auftrat, wurde wegen angeblicher Verbindung zu den Unruhen im Kapitol am 6. Januar verhaftet.

Die Unruhen fanden statt, nachdem Trump 2020 die US-Präsidentschaftswahlen verloren hatte und seine Anhänger das Kapitol gestürmt hatten. Sie drangen in die Büros der Senatoren ein und versuchten, weiter in das Gebäude vorzudringen, bis sie von den Behörden beschossen wurden.

Johnston war einer von Hunderten von Randalierern am Kapitol und wurde von Online-Detektiven identifiziert. Er wurde wegen Behinderung von Beamten während ziviler Unruhen sowie mehrerer Ordnungswidrigkeiten angeklagt.

Mehr als 1.000 Menschen wurden im Zusammenhang mit diesen Angriffen verhaftet, und es wird erwartet, dass Hunderte weitere bald verhaftet werden.

Danke, NBCNews.