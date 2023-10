Bobby Kotick verlässt Activision zum Jahresende

HQ

Der Activision-Chef Bobby Kotick begann das Unternehmen 1991 zu leiten, und um zu veranschaulichen, wie lange das in der Videospielindustrie her ist, wurde Super Nintendo 1992 in Europa zu Mittag gegessen...

Aber alle Dinge müssen ein Ende haben, und da Microsoft jetzt Activision Blizzard zu einem Teil von Xbox Game Studios gemacht hat, hat Kotick enthüllt, dass er das Unternehmen bis Ende des Jahres verlassen wird, fast 33 Jahre nachdem er Chef wurde. Es ist immer noch nicht klar, wer Kotick ersetzen wird, aber er schreibt in einem offenen Brief:

"Ich habe schon lange gesagt, dass ich mich voll und ganz dafür einsetze, den Übergang zu unterstützen. Phil hat mich gebeten, als CEO von ABK zu bleiben und ihm Bericht zu erstatten, und wir haben vereinbart, dass ich das bis Ende 2023 tun werde. Wir freuen uns beide darauf, gemeinsam an einer reibungslosen Integration für unsere Teams und Spieler zu arbeiten."

Kotick schreibt auch, was es für Activision Blizzard bedeutet, ein Teil von Microsoft zu sein:

"Der Zusammenschluss mit Microsoft wird unseren außergewöhnlichen Teams weltweit neue Ressourcen und neue Möglichkeiten bieten. Es wird uns auch ermöglichen, mehr Spaß, mehr Freude und mehr Verbindung zu mehr Spielern als je zuvor zu bieten."

Als Leiter des Unternehmens ist Kotick eine umstrittene Figur, die dafür bekannt ist, ein paar sehr große Franchises zu bevorzugen und selten Risiken einzugehen oder in kleinere und unsicherere Projekte zu investieren. Dies hat Activision mehr oder weniger in eine Call of Duty-Fabrik verwandelt, und viele denken, dass die Spiele von Blizzard nach der Fusion mit Activision an Qualität verloren haben. Es gab auch viele Beschwerden über unfaire Arbeitspraktiken, Diskriminierungsvorwürfe und andere Dinge, von denen die Leute glauben, dass Kotick nicht gut damit umgegangen ist.

Nach 33 Jahren einen neuen Anführer für den größten Third-Party-Videospiel-Publisher der Welt zu haben (an zweiter Stelle, wenn man Tencent als Third Party zählt), der jetzt First Party ist, ist natürlich eine enorme Veränderung und es wird interessant sein zu sehen, was das für die Zukunft bedeutet.

Was denkst du, sollte der nächste Activision Blizzard-Chef an seinem ersten Arbeitstag tun?