Bobby Kotick verlässt Activision Blizzard nächste Woche

Ich bezweifle, dass es irgendjemanden gibt, der sich auch nur im Geringsten dafür interessiert, wie die Branche funktioniert, der nicht weiß, dass sie eine dunkle Seite hat, die auch heute noch viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter betrifft. In den letzten Jahren haben wir einige wirklich erschreckende Geschichten und Anschuldigungen gehört, und wir sind uns bewusst, dass das, was herauskommt, nur die Spitze des Eisbergs dessen ist, was da draußen ist. Und seit Jahren ist das bekannteste Gesicht, das den Skandal verkörpert, das von Bobby Kotick.

Der CEO von Activision Blizzard war nicht nur bei der Übernahme des Unternehmens durch Microsoft eine unangenehme Erscheinung, sondern auch in seinen eigenen Reihen, wo Arbeiter, Gewerkschaften und Investoren seinen Kopf auf dem Silbertablett forderten. Seine Arbeit wurde jedoch bis zum endgültigen Abschluss des Multi-Milliarden-Dollar-Deals verlängert, und er sollte noch in diesem Jahr gehen. Jetzt kennen wir das genaue Datum.

Bobby Kotick wird am 28. Dezember als Chef von Activision Blizzard zurücktreten. Dies berichtete The Verge, das auch über die Ernennung von Jill Braff zur neuen Chefin von Zenimax/Bethesda berichtete. Der Großteil der restlichen Führungsriege bleibt im Amt, obwohl zwei weitere Vizepräsidenten von Activision Blizzard, Humam Sakhnini und Lulu Meservey, zusammen mit Kotick ebenfalls gehen werden. Phil Spencer hat ein internes Statement des Unternehmens verschickt, in dem es heißt:

"Für die meisten von euch wird eure tägliche Arbeit gleich bleiben – es ist immer noch Business as usual, um mehr Spielern auf der ganzen Welt bahnbrechende Erfahrungen zu bieten. Auf der Führungsebene werden diese Veränderungen für die Klarheit und Verantwortlichkeit sorgen, die notwendig sind, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen und eine Kultur zu fördern, die einladend, befähigend und engagiert für Gaming für alle ist."