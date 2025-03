Bobby Kotick verklagt Kotaku und Gizmodo

HQ

Bobby Kotick, ehemaliger CEO von Activision Blizzard, hat eine Klage gegen G/O Media eingereicht und dabei Kotaku und Gizmodo wegen Verleumdung genannt. In der Klage, die in Delaware eingereicht wurde, wird behauptet, dass beide Websites alles getan haben, um Kotick zu verleumden, indem sie falsche und zurückgezogene Vorwürfe der Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz erwähnten.

Kotick war einer der großen Namen, über die im Jahr 2021 gesprochen wurde, als berichtet wurde, dass Activision Blizzard institutionelle Probleme mit Belästigung, Diskriminierung und mehr hatte. Die fragliche Klage hat jedoch nichts mit diesen Behauptungen zu tun, sondern bezieht sich auf Artikel, die von den oben genannten Websites verfasst wurden, als berichtet wurde, dass Kotick angeblich TikTok kaufen wollte.

"Kotaku und Gizmodo haben sich alle Mühe gegeben, zurückgezogene, falsche Anschuldigungen in Bezug auf Probleme am Arbeitsplatz aufzunehmen, von denen G/O Media wusste, dass sie durch zahlreiche Untersuchungen schlüssig widerlegt worden waren... rein zu dem böswilligen Zweck, Kotick weiteren Schaden zuzufügen", heißt es in der Klage (via Insider Gaming).

Beide Medien haben zwar einen Teil der negativeren Stimmung gegenüber Kotick beseitigt, aber der ehemalige CEO glaubt immer noch, dass sie ihn falsch charakterisieren. Wir müssen abwarten und sehen, wie sich dieser Anzug entwickelt.