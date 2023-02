Bobby Kotick umrahmt Microsoft-Deal als West-Ost-Szenario

HQ

Wir haben nicht viel von Bobby Kotick gehört, seit sein eigenes Fehlverhalten unter den breiteren Untersuchungen bei Activision Blizzard entdeckt wurde, aber ein kürzlicher Auftritt in CNBCs Squawk Box hat ihm die Gelegenheit gegeben, über die neuesten Entwicklungen im Microsoft Activision Blizzard-Deal zu sprechen.

Kotick stellt den Deal im Wesentlichen als Kampf zwischen Ost und West dar und stellt Microsoft als Außenseiter und Sony und Nintendo als die wahren Giganten des Spielemarktes dar.

"Ob FTC, CMA oder EU, sie kennen unsere Branche nicht. Sie versuchen, sich auf den neuesten Stand zu bringen und die Branche besser zu verstehen. Ich glaube nicht, dass sie voll und ganz verstehen, dass es sich um ein Free-to-Play-Geschäft handelt. Dass die japanischen und chinesischen Unternehmen die Branche dominieren. Sie schauen sich Sony an, Sie schauen sich Nintendo an, sie haben diese riesigen Bibliotheken an geistigem Eigentum. [...] Nintendo hat die besten Charaktere, die es in Videospielen gibt. Ich denke, sie sind ein wenig verwirrt darüber, wo der Wettbewerb heute ist. Die besten Unternehmen der Welt sind heute Unternehmen wie Tencent und ByteDance. Dies sind Unternehmen, die alle geschützte Märkte haben. Wir haben Mühe, in den japanischen Markt einzutreten, wir können nicht ohne einen Joint-Venture-Partner in den chinesischen Markt eintreten, und so besteht die Konkurrenz nicht wirklich aus europäischen Unternehmen, sondern aus amerikanischen Unternehmen, sondern aus diesen Unternehmen in Japan und China."

Kotick erklärt auch, dass, sollte das Vereinigte Königreich versuchen, den Deal zu blockieren, es nicht das Silicon Valley Europas werden wird, wie es sein möchte, sondern stattdessen das " Death Valley" des Kontinents.

Wir haben gesehen, dass Sony in der Vergangenheit eine ähnliche Underdog-Geschichte anbietet und sagt, dass Xbox das Spielen monopolisieren wird, wenn es gelingt, Activision Blizzard zu kaufen, aber jetzt sehen wir diese Argumente auf der anderen Seite.

