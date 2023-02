Bobby Kotick: Sony "antwortet nicht auf unsere Anrufe"

HQ

Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wird voraussichtlich bis zum Sommer abgeschlossen sein, so der Plan, der im vergangenen Januar bei der Ankündigung des Deals vorgestellt wurde. Ob dies tatsächlich geschieht, bleibt abzuwarten, vorbehaltlich der Genehmigungen von mindestens drei großen Wettbewerbsbehörden, nämlich der EU, dem Vereinigten Königreich und den USA.

Sony hat hart gekämpft, um den Deal zu stoppen, aber in einem neuen Interview mit Fox Business kommentiert der CEO von Activision Blizzard, Bobby Kotick, dies und deutet an, dass das Unternehmen für Sony nicht so wichtig zu sein scheint, wie sie es gerne klingen lassen würden. Unter anderem sagt er, dass Sony nicht daran interessiert zu sein scheint, für die Zukunft zu planen:

"Es ist lustig, Sony telefoniert nicht mit uns. Tatsächlich erwidern sie unsere Anrufe nicht. Und so... Ich denke, eines der Dinge, die uns überraschen, ist, dass dies die Zeit ist, in der wir normalerweise über die Zukunft und neue Möglichkeiten der Partnerschaft sprechen würden, und sie haben unsere Anrufe einfach nicht beantwortet. Und deshalb weiß ich nicht, ob wir so wertvoll sind, wie sie es vielleicht für die Regulierungsbehörden dargestellt haben, die wir sind. "

Ob Activision Blizzards Beziehung zu Sony durch die Übernahme beschädigt wurde, bleibt abzuwarten, aber es ist etwas, das wir nur bemerken werden, wenn der Deal nicht zustande kommt.