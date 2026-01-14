Bobby Kotick sagt, die Aktionäre sollten dankbar sein, dass Activision an Microsoft verkauft wurde

HQ

Es war und ist die größte Übernahme in der Spielewelt aller Zeiten. Wir sprechen natürlich davon, als Microsoft Activision Blizzard in einem Geschäft gekauft wurde, das die Kosten der Saudi Public Investment Fund Übernahme von Electronic Arts bei weitem übersteigt. Trotz allem glauben viele, dass Microsoft mit einem Preis von 95 Dollar pro Aktie (Gesamtkosten von 68,7 Milliarden Dollar) zu günstig davonkam, was bedeutet, dass alle Aktionäre und Fonds mit Activision Blizzard Aktien unterbezahlt wurden.

Dies hat dazu geführt, dass der große Swedish Seventh AP Fund (ein Pensionsfonds) eine Untersuchung eingeleitet hat, basierend auf der Annahme, dass der damalige Activision Blizzard CEO Bobby Kotick die Übernahme überstürzt hatte, um schwerwiegenden Vorwürfen gegen sich und das Unternehmen, darunter sexuelle Belästigung, zu entgehen. Jetzt berichtet Game File (dank IGN), dass Kotick sich zu dem Thema geäußert hat, und wie erwartet weist er die Vorwürfe zurück und argumentiert stattdessen, dass er genau zur richtigen Zeit verkauft habe, weil die Konsolenindustrie im Niedergang ist:

"Heute, da die Konsolenverkäufe auf einem Allzeittief sind und die Call of Duty-Verkäufe über 60 % im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind, sollte die Klägerin große Dankbarkeit für die Weitsicht ausdrücken, die die Activision-Führung bei der Durchführung dieser Transaktion gezeigt hat."

Game File weist darauf hin, dass die Figur Koticks eigene ist und nicht verifiziert werden kann, da weder Activision Blizzard noch Microsoft einen Rückgang der Call of Duty Verkäufe um 60 % bestätigt haben. Ein Rückgang scheint jedoch aufgrund niedrigerer Einschaltquoten und härterer Konkurrenz wahrscheinlich zu sein, und die Konsolenverkäufe in den USA waren Ende 2025 extrem schwach, wobei der November der schlechteste Monat für Spieleverkaufe seit 1995 war.

Kotick schreibt außerdem, erneut ohne Beweise, dass The Embracer Group hinter den Vorwürfen steckt, was ihnen helfen wird, Marktanteile auf Kosten von Activision Blizzard zu gewinnen:

"Diese Delaware-Klage sollte offenbar darauf abzielen, Embracer den Weg zu ebnen, um seinen Einfluss auf dem kalifornischen Markt auf Kosten von Activision auszubauen, was es Activision erschwerte, Talente zu rekrutieren und durch M&A-Aktivitäten zu expandieren, auf die Activision historisch für Wachstum angewiesen war."

Embracer bestreitet dies, und es bleibt abzuwarten, wo das enden wird. Was denkst du, wurde Activision Blizzard zu billig verkauft?