Bobby Kotick ist der Meinung, dass KI ein großartiges Werkzeug für Guitar Hero wäre

HQ

KI ist definitiv das neue Schwarz in der Tech-Branche, und alle großen Unternehmen forschen derzeit, wie sie dies in ihr tägliches Geschäft implementieren können. Ein Riese wie Activision Blizzard ist da keine Ausnahme, und während eines unternehmensweiten Treffens vor kurzem teilte der Chef Bobby Kotick einige interessante Ansichten über KI im Allgemeinen und wie sie vom Unternehmen genutzt werden könnte:

"Ich kenne Sam Weltman und die Leute, die bei OpenAI arbeiten, schon lange. Ich weiß nicht, wie sehr die Leute wissen, dass viele moderne KIs, einschließlich ChatGPT, mit der Idee begannen, ein Spiel zu schlagen, sei es Warcraft oder Dota oder Starcraft oder Go oder Schach. Aber was jetzt diese großen KI-Technologien für das Sprachenlernen sind, begannen alle mit der Idee, ein Spiel zu schlagen.

Und ich denke, eines der Dinge, die ich im letzten Jahr erlebt habe, ist das gleiche Gefühl, das ich hatte, als ich diesen ersten MacIntosh sah, wie bedeutsam die Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft sein würden, sowohl positiv als auch negativ. Aber für das, was wir tun, denke ich, dass es einen tiefgreifenden positiven Einfluss auf die Dinge haben wird, die wir in der Spieleentwicklung für unsere Spieler tun können. Es wird uns ermöglichen, Dinge zu tun, die wir schon lange nicht mehr tun konnten."

Als er über großartige Möglichkeiten zur Nutzung der KI-Technologie sprach, schlug Kotick vor, dass Guitar Hero davon stark profitieren würde, was allen digitalen Rockern da draußen Hoffnung gibt:

"Weißt du, wenn du ein Beispiel für so etwas wie Guitar Hero nimmst, hatte ich schon immer diese Vision davon, was ein neues Guitar Hero-Produkt sein könnte, aber ohne KI und dann die Prozessoren, die entweder in Telefone, Computer oder in Spielekonsolen eingebettet sind, die es dir ermöglichen, tatsächlich die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu haben, um diese KI zu aktivieren. Wir waren noch nie an einem Ort, an dem KI praktische Realität und Anwendbarkeit für Spiele haben wird. Und ich denke, wenn man auf die nächsten fünf oder sieben Jahre blickt, wird der Einfluss auf die Spieleentwicklung außergewöhnlich sein."

Wie genau Kotick denkt, dass Guitar Hero durch KI verbessert werden würde, bleibt vorerst ein Geheimnis, aber hoffen wir, dass wir das Ergebnis irgendwann sehen werden. Sicherlich können wir nicht die einzigen sein, die die Kombination von Plastikgitarren und Metal vermissen?

Danke, Kotaku.