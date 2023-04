Bobby Kotick: Dies ist "bei weitem nicht das letzte Wort" über den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft

HQ

Wie wir heute bereits berichtet haben, hat die CMA in Großbritannien beschlossen, den Kauf von Activision Blizzard zu blockieren, was Microsoft anspricht. Jetzt hat der Chef von Activision Blizzard, Bobby Kotick, seine Erklärung zu dieser Entscheidung geteilt und sagt, es sei "noch lange nicht das letzte Wort":

"Das ist nicht die Nachricht, die wir wollten - aber es ist noch lange nicht das letzte Wort zu diesem Deal.

Zusammen mit Microsoft können und werden wir diese Entscheidung anfechten, und wir haben bereits damit begonnen, beim britischen Competition Appeals Tribunal Berufung einzulegen. Wir sind zuversichtlich, weil die Fakten auf unserer Seite sind: Dieser Deal ist gut für den Wettbewerb.

Das Vereinigte Königreich hofft, seine Führungsposition in der Technologie auszubauen, und eine Kombination von Microsoft und Activision würde genau das erreichen. In einer Zeit, in der die Bereiche maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz florieren, wissen wir, dass der britische Markt von der Stärke von Microsoft in beiden Bereichen sowie von unserer Fähigkeit, diese Technologien sofort einzusetzen, profitieren würde. Im Gegensatz dazu würde die Entscheidung der CMA, wenn sie Bestand hat, Investitionen, Wettbewerb und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der gesamten britischen Glücksspielindustrie ersticken."

Kotick sagt auch, dass dieser Deal letztendlich für so ziemlich alle Beteiligten gut wäre - und für die Spieler:

"Wir werden unseren Fall weiter vorantreiben, weil wir wissen, dass diese Fusion unseren Mitarbeitern, der breiteren britischen Tech-Belegschaft und den Akteuren auf der ganzen Welt zugute kommen wird."