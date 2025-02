Bobby Kotick: Bizarre Creations war eine schlechte Investition

HQ

In einem kürzlichen Interview im Grit-Podcast sprach der ehemalige CEO von Activision Blizzard CEO Bobby Kotick über die früheren Akquisitionen des Unternehmens und erwähnte eine, die er für besonders erfolglos hält. Er konnte sich jedoch nicht an den Namen erinnern und beschrieb die Übernahme wie folgt: "Das Unternehmen, das, ähm... in Manchester, das das Rennspiel für Xbox machte, und es hieß, ähm... ".

Dies bezieht sich natürlich auf Bizarre Creations, das ehemalige in Liverpool ansässige Studio, das unter anderem für Project Gotham Racing, Blur und Geometry Wars bekannt ist und (leider) 2007 von Activision für rund 67,4 Millionen US-Dollar gekauft wurde.

Sie waren einer der angesehensten Entwickler Großbritanniens, wurden aber leider von Activision geschlossen, nachdem sowohl Blur als auch James Bond 007: Blood Stone zu kommerziellen Enttäuschungen wurden. Im Rückblick auf die Übernahme merkte Kotick an, dass es sich um einen Fehler handelte, der gegen die damaligen Prinzipien des Unternehmens verstieß und dazu führte, dass die Investition zwei Jahre später abgeschrieben wurde. Laut Kotick war es eine "teure Lektion".

