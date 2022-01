Boba-Fett-Star glaubt, dass sein Charakter in der Disney+-Serie falsch interpretiert wurde

HQ

Der Schauspieler Temuera Morrison spielt den intergalaktischen Kopfgeldjäger Boba Fett seit dem Jahr 2002 und deshalb weiß er eine Menge über den diesen Charakter aus dem Star-Wars-Universum. In der fortlaufenden Disney+-Serie "The Book of Boba Fett" kehrt er in seiner Rolle zurück, obwohl er seinen ikonischen Helm nur noch relativ selten trägt. Außerdem spricht er diesmal sehr viel mehr, als er es in den Filmen je getan hat. Das gefällt Morrison nicht unbedingt, verrät er NME im Interview.

In diesem Gespräch stellt der Schauspieler klar, dass er während des Drehs mehrfach versucht habe, den Showrunner Jon Favreau (der auch The Mandalorian gedreht hat) davon zu überzeugen, dass Boba weniger sprechen sollte. Seine Bitten wurden bislang aber immer abgelehnt: "Ich war nicht sehr erfolgreich. Ich hatte gehofft, nicht so viel sagen zu müssen, wie ich es bereits in den ersten beiden Folgen getan habe", sagte Morrison. „Ich spreche viel zu viel. Tatsächlich habe ich am Anfang versucht, meinen Text an Ming-Na [Wen] weiterzugeben. Ich sagte zum Beispiel: 'Entschuldigen Sie, Herr Regisseur, ich glaube wirklich, dass Ming-Na diese Zeilen sagen sollte, weil ich mysteriös [und] ruhig bleiben möchte.'"

„Ich erinnere mich noch daran, als Jon [Favreau] nach Atlanta gegangen war. Ich rief an diesem Abend [Co-Autor] Noah Kloor an und sagte: 'Noah, diese Szene morgen. Ich rede zu viel! Dieser Boba Fett redet nicht so viel. Schau, ich habe all diese Absätze. Ich denke, wir sollten sie loswerden. Jon geht nach Atlanta, also sag es ihm nicht!' Am nächsten Morgen bekomme ich am Set einen Anruf aus Atlanta: 'Äh, Jon möchte, dass du den ganzen Dialog sprichst. Wir schneiden ihn später raus.' Er hat uns also stets im Auge behalten."