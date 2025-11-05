Boba Fetts Blaster wird versteigert - könnte über eine Million Dollar einbringen

HQ

Haben Sie Lust, ein Stück Filmgeschichte zu besitzen? Jetzt ist Ihre Chance. Boba Fetts Blaster aus Das Imperium schlägt zurück wird Anfang Dezember in London versteigert. Aber bringen Sie besser das große Geld mit, da der fragliche Artikel auf einen Wert zwischen 462.000 und 924.000 Dollar geschätzt wird. Einige spekulieren sogar, dass es unter den richtigen Umständen über eine Million Dollar einbringen könnte.

Sollten Sie Interesse haben, ist es erwähnenswert, dass die Auktion in London stattfinden wird. Aber wenn Sie möchten, können Sie auch von zu Hause aus Gebote abgeben und das Ganze wird von Propstore organisiert, die eine lange Geschichte im Umgang mit teuren und seltenen Film-Erinnerungsstücken haben. Neben Boba Fetts Gewehr gibt es noch weitere Filmklassiker zu gewinnen: Will Ferrells Elfenkostüm, Hüte aus Indiana Jones und dem Tempel des Verderbens und weitere kultige Requisiten machen die Auktion zu einem Hot Spot für Sammler.

Würdest du Boba Fetts Blastergewehr an deiner Wand haben wollen?