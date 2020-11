Bob Ross wird Teil des Magic: The Gathering-Universums

You're watching Werben

Der ikonische Maler Bob Ross wird Teil von Magic: The Gathering. Ihr habt richtig gehört, die Gemälde des beruhigenden Künstlers werden schon bald in den Hintergründen eines limitierten Sets namens ''Happy Little Gathering'' zu sehen sein.

Das Set wird dank einer Kollaboration zwischen dem Nachlass des Malers und Wizards of the Coast (die Erschaffer von Magic: The Gathering) entstehen. Wie Vice berichtet, wurde das Set vom WotC Senior Creative Director Tom Jenkot wie folgt in einer Mail beschrieben:

''Auch, wenn es nicht viele Optionen für Sümpfe gibt, gab es einige ganz offensichtliche Kandidaten. Die Auswahl an Inseln, Bergen und Wälder, war zahlreich. Doch der größte Glückstreffer war es, ein Bob Ross-Gemälde zu finden das sich für die 'Evolving Wilds' eignet! Das Gemälde hat einen Wald, Berge, Wasser, Flachland so wie einen unheimlichen Schimmer, der gut für den Entwicklungs-Aspekt funktioniert.''

Die Happy Little Gathering-Kollektion ist ab dem 30. November erhältlich, über die Secret Lair-Website könnt ihr euch das Set kaufen.

Die Karten der Kollektion könnt ihr euch unten anschauen.