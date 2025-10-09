Bob Ross-Gemälde werden versteigert, um das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu unterstützen

HQ

Wenn Sie ein Fan von Bob Ross, The Joy of Painting und seinen glücklichen kleinen Unfällen sind, werden Sie sich auf etwas gefasst machen. Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass dreißig Originalgemälde von Bob Ross, die seine Bäume, Wolken, Berge, Seen und charakteristischen glücklichen kleinen Unfälle zeigen, versteigert werden, um öffentliche Fernsehsender zu unterstützen, die nach Kürzungen der Bundesmittel zu kämpfen haben. Die Auktionen finden in Großstädten und online statt, wobei die Erlöse den Sendern helfen, beliebte Programme weiterhin auszustrahlen. Ross, der für seine ruhige Stimme und seine erhebende Ermutigung bekannt ist, schuf die meisten dieser Werke während seiner Ausstellung in weniger als einer halben Stunde, und jetzt sagt Joan Kowalski, Präsidentin von Bob Ross Inc., dass die Auktion "sicherstellt, dass sein Vermächtnis weiterhin genau das Medium unterstützt, das seine Freude und Kreativität jahrzehntelang in amerikanische Haushalte gebracht hat." Was halten Sie davon?