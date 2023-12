Bob Odenkirks neuestes Drama Lucky Hank wurde nach einer Staffel abgesetzt

HQ

AMC hat die Entscheidung getroffen, Bob Odenkirks neuestes Drama Lucky Hank nach nur einer Staffel abzusetzen. Es wurde kein konkreter Grund für die Absetzung genannt, aber die Show zog gegen Ende ihrer Laufzeit eine enttäuschende Zuschauerzahl von 260.000 am selben Tag an.

Dies markiert leider ein enttäuschendes Ende von Odenkirks Lauf bei AMC, der sich über fast 15 Jahre erstreckte. Seine erste Rolle für den Sender hatte er 2009 für Saul Goodman in Breaking Bad und in der Spin-off-Serie Better Call Saul nahm er seine Rolle noch einmal auf.

In einem Statement sagte AMC: "Wir sind stolz auf Lucky Hank und dankbar für die Arbeit aller, die diese einzigartige, verspielte und zutiefst menschliche Show zu den Zuschauern gebracht haben, vom talentierten Kreativteam über unsere Partner bei Sony bis hin zu Bob, Mireille [Enos] und der gesamten Besetzung und Crew. Leider sind wir nicht in der Lage, mit einer zweiten Staffel fortzufahren, aber wir sind froh, dass diese acht Episoden auf AMC+ existieren und weiterhin neue Fans finden werden - oder von Zuschauern wiedergesehen werden, die zurückkommen, um mehr Zeit mit Hank, Lily und den unterhaltsamen Charakteren am Railton College zu verbringen."

Für diejenigen, die es nicht wissen: Lucky Hank basiert auf dem Roman Straight Man von Richard Russo aus dem Jahr 1997 und wurde von Paul Lieberstein und Aaron Zelman entwickelt. Die Serie wurde erstmals im März auf AMC ausgestrahlt und die erste Staffel bestand aus acht Episoden.

