Bob Odenkirk tritt im neuen Nobody 2 Trailer in den Arsch

Der pensionierte Auftragskiller bereitet sich auf einen Familienurlaub vor. Natürlich laufen die Dinge nicht ganz wie geplant, und der scheinbar langweilige Familienvater findet sich wieder im Fadenkreuz, als er gezwungen ist, es mit einem Haufen zwielichtiger Gestalten in der Kleinstadt Plummerville aufzunehmen.

Neben Odenkirk in der Hauptrolle ist sein Vater wieder da - gespielt von Christopher Lloyd - und dieses Mal bekommt auch Connie Nielsen die Chance, ihr Action-Talent unter Beweis zu stellen. Außerdem gibt es John Ortiz als korrupten Vergnügungsparkmanager, Colin Hanks als schleimigen Sheriff und keine Geringere als Sharon Stone als tödliche Kingpin.

Regie führt das indonesische Action-Ass Timo Tjahjanto, der sich bereits mit "The Night Comes for Us" und "Headshot" einen Namen gemacht hat. Das Drehbuch stammt von Derek Kolstad (Schöpfer von John Wick) und Aaron Rabin, basierend auf einer Geschichte von Kolstad selbst. Erste Kritiken und Pressenotizen loben Odenkirks körperliche Leistung – er hat hart trainiert und einige wirklich verrückte Kampfszenen hingelegt, die Regisseur Tjahjanto als "verrückt" bezeichnet hat.

Wie erwartet ist Nobody 2 mit R bewertet, also mach dich bereit für eine saftige Dosis herrlich unverschämter Gewalt, zu gleichen Teilen mit schwarzem Humor und brutaler Action. Schauen Sie sich den brandneuen Trailer unten an.

Sind Sie gehyped auf Nobody 2 ?