Bob Odenkirk spielt erneut die Hauptrolle in einem actiongeladenen Ein-Mann-Armee-Film

Bob Odenkirk hat sich, abgesehen davon, ein ausgezeichneter Anwalt im Breaking Bad-Universum zu sein, eine gewisse Nische erarbeitet, indem er zu einem der bekanntesten modernen Ein-Mann-Army-Stars geworden ist. Nach dem Erfolg von Nobody dauerte es nicht lange, bis der Schauspieler in einer Fortsetzung auftauchte, und jetzt macht er Ähnliches erneut in einer völlig anderen Filmreihe.

Bekannt als Normal, folgt dieser Film einem Ersatz-Sheriff, der nach einem missglückten Bankraub in seiner kleinen Stadt im ländlichen Minnesota in allerlei Drama und Wahnsinn verwickelt wird. Von hier aus erkennt er bald, dass die Stadt vielleicht nicht das ist, was sie scheint, was ihn auf einen Weg bringt, auf dem er zahlreiche Bedrohungen und Feinde, darunter die scheinbar Yakuza, bekämpfen und ansonsten töten oder getötet werden muss.

Die vollständige Zusammenfassung von Normal erklärt: "Für Sheriff Ulysses (Odenkirk) war seine provisorische Versetzung in der malerischen amerikanischen Stadt Normal im Mittleren Westen eine willkommene Abwechslung sowohl von seinen ehelichen Problemen als auch von seinen jüngsten moralischen Verletzungen im Dienst gedacht. Doch als ein missglückter Banküberfall das ruhige Tempo der Gemeinde unterbricht, wird unbeabsichtigt ein dunkles Geheimnis enthüllt, und Ulysses entdeckt bald, dass die Stadt alles andere als ihr Namensvetter ist."

Von Ben Wheatley, Regisseur von Magnolia Pictures und Free Fire, zeigt Normal auch die Talente von Lena Headey und Henry Winkler, wobei der Film ab dem 17. April in den Kinos Premiere feiern soll. Sieh dir unten den Trailer an.