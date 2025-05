Bob Odenkirk ist zurück, der Nobody 2 Trailer ist da

Bob Odenkirk ist zurück als Hutch Mansell im ersten Trailer zu Nobody 2, und es sieht so aus, als würde sein Familienurlaub alles andere als entspannend werden. Denn obwohl der ältere Mann sein Bestes tut, um seine gewalttätige Vergangenheit hinter sich zu lassen, ist er erneut gezwungen, zur Gewalt zu greifen, als seine Kinder von lokalen Schlägern bedroht werden.

Auf dem Regiestuhl sitzt Timo Tjahjanto, Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd und RZA kehren in ihre jeweiligen Rollen zurück. Sharon Stone spielt den neuen Feind, Lendina, einen skrupellosen Boss, und dem Trailer nach zu urteilen, wird es jede Menge explosive Action geben. Das ist genau das, was man von einer Fortsetzung von Nobody erwarten würde. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

Freuen Sie sich auf Nobody 2 ? Der Film feiert im August Premiere.