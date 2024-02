Bob Marley: One Love übertrifft die 100-Millionen-Dollar-Marke an den weltweiten Kinokassen

HQ

Das Musical-Biopic Bob Marley: One Love hat nun die Marke von 100 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen überschritten, nur zwei Wochen nach seinem Kinodebüt.

Der Paramount-Film hat es geschafft, seinen Vorsprung an den US-Kinokassen zu behaupten, wobei er an 3.597 Standorten geschätzte 13,5 Millionen Dollar einspielte. Der Film hat inzwischen insgesamt 120,6 Millionen US-Dollar und allein in den USA 72,2 Millionen US-Dollar eingespielt.

One Love konnte sich an der Spitze halten, obwohl sie sich der Konkurrenz von drei Newcomern stellen musste: Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – bis hin zum Hashira-Training, Ordinary Angels und Drive-Away Dolls. Der neueste Teil der Demon Slayer-Reihe belegte den zweiten Platz und spielte beeindruckende 11,7 Millionen US-Dollar an 1.949 Orten ein. Ordinary Angels und Drive-Away Dolls stellten jedoch keine große Bedrohung dar und verdienten 6,5 Millionen US-Dollar bzw. 2,4 Millionen US-Dollar.

