Bob Iger mochte Avatar: Fire and Ash, selbst mit dem längsten Rohschnitt

Es sind nur noch drei Wochen bis zur Weltpremiere von Avatar: Fire and Ash, dem dritten Teil von James Camerons Science-Fiction-Reihe, und die Einsätze sind höher denn je. Der Film hat "eine Menge" Geld gekostet, also muss er, wie es der Regisseur ausdrückt, "zwei Tonnen einspielen", wenn er mit mehr Filmen eine große Saga werden soll oder wenn alles eine Trilogie bleibt.

Aber jemand, der im Moment sehr ruhig in Bezug auf die Zukunft des Films ist, ist Disney-Vorsitzender Bob Iger. Iger sowie andere Meinungsvertreter haben Avatar: Fire and Ash in verschiedenen Phasen sowohl der Postproduktion als auch des Schnitts gesehen, und zumindest was die allgemeine Gefühle betrifft, ist Iger "begeistert".

Das spiegelt sich in James Camerons Kommentaren gegenüber Puck News wider, nachdem er einen Rohschnitt von Avatar 3 gesehen hatte: "Es ist interessant. Er hat keine Meinung, bis ich etwas vorzuweisen habe. Sein Kommentar, als er ihn zum ersten Mal sah, obwohl er damals 3 Stunden und 23 Minuten lang war, ohne Abspann, und seitdem um etwa 18 Minuten gekürzt wurde. Er sagte: "Ja, ich weiß, du wirst ihn weiter schneiden, aber er ist großartig." Er sagte im Grunde: 'Ich liebe diesen Film'."

Zumindest vorerst sieht es also so aus, als würde Disney das Risiko und den letzten Marketingschub beibehalten, wenn Avatar: Fire and Ash am 19. Dezember weltweit in die Kinos kommt. Willst du es dir ansehen?