Bob Iger leitet wieder Disney

Disney liebt seine Bobs. Das riesige Unterhaltungsunternehmen wurde 15 Jahre lang, zwischen 2005 und 2020, von Bob Iger geleitet, aber Iger trat von der Rolle zurück, und bald nachdem Disney entschieden hatte, dass ähnlich wie der fliegende Holländer, der immer einen Kapitän brauchte, es immer einen Bob geben musste, der das Unternehmen leitete, und bald darauf wurde Bob Chapek als Chief Executive eingestellt.

Nun, es sind zwei Jahre mit Chapek an der Spitze vergangen und Disney hat entschieden, dass er nicht wie erwartet gespielt hat, was bedeutet, dass Chapek raus ist, und in einer ziemlich überraschenden Entwicklung hat Disney beschlossen, den Trend der ewigen Bobs fortzusetzen, indem Iger für die nächsten zwei Jahre als Chief Executive zurückgeholt wird.

Dies hat dazu geführt, dass die Disney-Aktie einen überraschenden Sprung gemacht hat, wobei die Aktienkurse am Montagmorgen um 8% gestiegen sind.

