BMX wird die erste Zusatzsportart von Riders Republic

Spieler hatten drei Tage lang Zeit, die riesige Welt von Riders Republic im Zuge einer geschlossenen Beta zu erkunden. Im neuen Extremsportspiel von Ubisoft werdet ihr Fahrrad fahren, mit dem Wingsuit durch die Luft fliegen und auf Skiern, bzw. mit einem Snowboard Berge hinabrutschen können, sobald das fertige Spiel Ende Oktober auf Playstation-, Xbox- und PC-Systemen startet. Wir durften uns bereits mit dem Spiel beschäftigen (unsere Gedanken lest ihr an dieser Stelle nach) und uns zudem mit dem Lead Game Designer Manfred Neber darüber unterhalten, was das Sporttitel ausmacht. In unserem Interview haben wir auch erfahren, dass Ubisoft Annecy gerne noch weitere Extremsportarten in Riders Republic aufnehmen möchte:

"Ich liebe BMX, ich liebe es, BMX-Wettbewerbe zu sehen. Ich denke, all die Dinge, die man mit einem BMX-Rad anstellen kann, sind wirklich, wirklich cool", sagte Neber. "Ich bin ein bisschen älter, ich kann im wirklichen Leben nicht BMX fahren, daher ist es für mich eine reine Inspiration und eine Fantasie, BMX zu genießen. Ich bin also begeistert, weil BMX unsere erste Zusatzsportart sein wird - für mich ist das wie ein wahr gewordener Traum. Ich muss es nicht mehr nur im Fernsehen oder auf BMX-Wettbewerben sehen, denn jetzt gelangt es ins Spiel, mit neuen Event-Typen, Tricks und neuen Wege zum Erkunden [...]."

Wir haben noch keinen Veröffentlichungstermin für diese inhaltliche Neuerung gehört, doch diese neue Sportart soll wohl innerhalb eines Jahres nachgeliefert werden. Unten findet ihr noch ein paar Gameplay-Videos aus unserer Test-Session, vor allem das Massenrennen ist spannend:

