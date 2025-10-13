BMW zollt dem 2002er Turbo mit einem neuen M2 Tribut

HQ

Der BMW 2002 Turbo von 1973 bis 1975 ist, wie wir alle wissen, ein schrecklich erotischer Klassiker. Herrlich prall und cool mit seinem Vierzylinder-Zweiliter-Motor mit 170 PS und der mittlerweile legendären Sonderlackierung Weiß/Blau/Rot. BMW möchte der eigenen Geschichte Tribut zollen und hat daher eine Sonderversion des M2 entwickelt, deren Details an das alte Jahr 2002 erinnern sollen. Das Verrückte hier ist jedoch, dass der Preis etwa 15.000 US-Dollar höher ist als beim Standardmodell des M2 Competition und dafür bekommt man nur ein Kohlefaserdach und Aufkleber. Man bekommt nicht mehr PS, keine bessere Dämpfung, keine schlechteren Bremsen oder Federung.

BMW Pressemitteilung: "Heute, beim Motul Petit Le Mans 2025 in Road Atlanta, hat BMW die limitierte 2026 M2 Turbo Design Edition enthüllt. Die leuchtend lackierte Lackierung in Alpinweiß ist mit handgemalten Motorsport-Streifen und einer schwarzen Motorhaubengrafik mit "turbo" in Spiegelschrift versehen und eine ehrfürchtige Hommage an den legendären BMW 2002 turbo von 1974 bis 1975.

Vor fünf Jahrzehnten war die 02er Reihe von grundlegender Bedeutung für die Etablierung von BMW als Hersteller von Fahrzeugen, die sowohl eine begeisternde Rundum-Performance als auch Alltagstauglichkeit bieten. Der Turbo von 2002 zeigte, dass BMW die Intensität der Leistung erhöhen konnte, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen. Der heutige M2 verkörpert das gleiche Ethos und verbindet ein aufregendes Fahrerlebnis auf der Straße oder Rennstrecke mit täglichem Komfort, Bequemlichkeit und Höflichkeit.

Die M2 Turbo Design Edition 2026 wird ab Januar 2026 in extrem limitierter Stückzahl produziert. Er wird sehr gut ausgestattet und ausschließlich mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet sein, mit einer Basis-UVP von 82.900 US-Dollar plus 1.175 US-Dollar für Ziel und Handling."