BMW wird diesen Monat endlich den neuen i3 vorstellen

Nach langen Bildern und Diskussionen über die neue "Neue Klasse"-Generation von Elektrofahrzeugen hat BMW endlich ein Datum für die feierliche Vorstellung des brandneuen i3 festgelegt.

In einer Pressemitteilung bestätigt BMW, dass diese Vorstellung am 18. März stattfinden wird, und bestätigt eine Reihe von Details, die wir bereits kannten, wie etwa die Nutzung von 800-Volt-Technologie, die ein Laden von bis zu 400 kW ermöglicht, sowie eine Batteriegröße von etwa 108 kWh.

Wir erwarten außerdem, dass sie ein neues Designprofil vorstellen, bei dem insbesondere die vorderen Scheinwerfer zu einem nahtlosen Band an der Front des Fahrzeugs übergehen.

Die Kabine soll sich vom iX3 inspirieren lassen, mit einem zentralen 17,9"-Touchscreen, der sich weiter von physischen Tasten entfernt.

Die Produktion beginnt dieses Jahr und wird wahrscheinlich gegen Ende 2026 auf die Straßen kommen.