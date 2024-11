BMW stellt Sonderedition des M3 GTR zum 30-jährigen Jubiläum von Need for Speed her

HQ

Mitte der 2000er Jahre, als Need for Speed so ziemlich der König der Rennspiele war, gab es ein Auto, das unter den Spielern wirklich zur Ikone wurde. Das war der BMW M3 GTR '05, der als Coverfahrzeug auf dem beliebten Most Wanted aus dem Jahr 2005 erschien. Nun, da Need for Speed sein 30-jähriges Bestehen feiert, haben sich die Leute von EA mit The Speedhunters und BMW zusammengetan, um dieses Cover-Fahrzeug Wirklichkeit werden zu lassen.

Das Auto wurde in all seiner erstaunlichen und detaillierten Pracht nachgebildet und wird sogar für eine gewisse Zeit im BMW Welt in München, Deutschland, ausgestellt, was bedeutet, dass Sie dieses Auto besuchen und selbst sehen können. Es wird bis Anfang Januar 2025 präsent sein.

Während du unten ein Bild des physischen Modells sehen kannst, hat EA, wenn du daran interessiert bist, wie BMW und The Speedhunters dieses authentische Modell entwickelt haben, einen vollständigen Artikel veröffentlicht, der auch in die Geschichte des M3 GTR eintaucht und warum er als Coverstar für den zeitlosen Most Wanted ausgewählt wurde.

