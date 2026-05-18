BMW stellt ein neues Konzept vor, das gemeinsam mit Alpina entwickelt wurde

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BMW hat offiziell das neue Vision Alpina-Konzept vorgestellt, und es scheint das Internet im Sturm erobert zu haben.

Alpina ist ein legendäres Tuning-Unternehmen, das kürzlich vollständig der BMW Group beigetreten ist, und der Vision ist ihr erstes Projekt als Teil dieses größeren Unternehmens. Wie Top Gear berichtet, wurde er im Concorso d'Eleganza Villa d'Este vorgestellt und ist ein riesiger viersitziger Grand-Tourer, der als "Ultra-Luxus" beschrieben wird.

Berichten zufolge nutzt das Auto einen V8-Antriebsstrang statt eines vollelektrischen Antriebs, was online Debatten ausgelöst hat, aber unabhängig davon wird dieser Motor wahrscheinlich nicht in eine Produktion eingebaut werden, noch gibt es Pläne, auch nur eine begrenzte Produktion zu produzieren.

Sie können das Auto durch die untenstehenden Bilder bestaunen.