BMW stellt das neue Logo seiner Luxus-Submarke "Alpina" vor.

BMW-Autos sind immer ein heißes Gesprächsthema. Es ist eine Marke, der von Tausenden von Fahrern vertraut wird, und wurde stets mit einem bestimmten wirtschaftlichen Niveau und sozialen Status verbunden. Heute präsentieren sie das neue Logo von "Alpina", ihrer Luxus-Submarke, die nicht für jeden erreichbar ist, von der wir aber alle eines Tages träumen werden.

Diese Marke wird irgendwo zwischen BMW und Rolls-Royce positioniert sein, und ihr neues Logo, das zwar einige Elemente des Originals vor der Übernahme durch BMW respektiert, besitzt diesen "Premium"-Touch, wie er bei Luxusmarken zu sehen ist.

Die charakteristischen Außenfarben, darunter Blau und Grün, werden beibehalten, ebenso wie eine neu gestaltete Version der klassischen 20-Speichen-Leichtmetallräder von Alpina. Die Innenräume zukünftiger BMW Alpina-Modelle werden zudem mit verbesserten Materialien ausgestattet sein, die sich von denen der Standard-BMW-Modelle unterscheiden.

BMW Alpina sagt, weiterhin "außergewöhnliche Hochgeschwindigkeitsleistung mit außergewöhnlichem Komfort" bieten zu können, und ein spezieller Fokus auf Langstrecken-Touren wird helfen, es von BMW M abzuheben. Die neue Marke BMW beschreibt ihre Zielkundin als "Kenner, die das Außergewöhnliche schätzen."

Das erste BMW Alpina-Modell soll noch in diesem Jahr vorgestellt werden, mit Verkäufen im Vereinigten Königreich für 2027.

