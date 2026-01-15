BMW stellt den neuen M3 als vollelektrisches Biest vor.

HQ

Der BMW M3, genauer gesagt die "M Neue Klasse", ist das neue Elektroauto des deutschen Herstellers, das den EV-Markt revolutionieren will. Es ist das erste Modell der "M"-Serie, das zu 100 % elektrisch ist, weshalb es so viel Aufmerksamkeit erregt. Dieses neue "M" soll der Höhepunkt des gesamten BMW-Wissens und der Erfahrung im Bereich Elektrofahrzeuge sein, sodass dieses Modell alle Verbrauchererwartungen mehr als erfüllt, ohne die hohen Standards des Herstellers zu beeinträchtigen.

Er verfügt über BMW M eDrive-Technologie, also vier Elektromotoren aus der BMW Gen 6 eDrive-Familie und eine 100-kWh-Batterie, die neue Technologie für hohe Leistung mit moderner Kühlung beherbergt. Das bedeutet auch, dass die Batterie schnell lädt und während der Fahrt mehr Energie erzeugt, was eine bessere Leistung als jede vorherige Batterie verspricht.

Was die Engine angeht, sind die Informationen sehr vielversprechend. Mit vier Motoren (einem pro Rad) geht die Präzision und Kontrolle über das hinaus, was jedes andere Elektrofahrzeug bieten kann. Er verfügt außerdem über BMWs neue Software namens "M Dynamic Performance Control", die verschiedene Konfigurationen wie Allradantrieb, Frontantrieb oder den inzwischen berühmten RWD-Modus (Heckantrieb) bietet, wodurch er sich an die Bedürfnisse jedes Fahrers anpassen kann.

Für diejenigen, die noch zögern, auf ein Elektrofahrzeug umzusteigen, hat BMW angedeutet, dass es auch ein Benzinmodell geben wird...